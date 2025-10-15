На 52-м году жизни умер четырехкратный лауреат Grammy

На пятьдесят втором году жизни скончался выдающийся американский музыкант, работавший в жанрах R&B и неосоул, Майкл Юджин Арчер, всемирно известный под своим сценическим псевдонимом D'Angelo. Печальное известие было распространено журналом Variety, который сослался на официальное заявление семьи артиста.
В обращении говорится, что музыкант ушел из жизни 14 октября 2025 года после продолжительной и мужественной борьбы с онкологическим заболеванием. Его творческое наследие включает три студийных альбома, каждый из которых стал значимым событием в мире музыки: «Brown Sugar» (1995), «Voodoo» (2000) и «Black Messiah» (2014). Работы «Voodoo» и «Black Messiah» были удостоены высшей музыкальной награды — премии «Грэмми», принеся артисту по две статуэтки за каждую из них.
D'Angelo по праву считается одним из основоположников направления неосоул — стиля, объединившего в себе элементы соула и хип-хопа и ставшего альтернативной ветвью развития современного R&B.
