На 52-м году жизни умер четырехкратный лауреат Grammy

В обращении говорится, что музыкант ушел из жизни 14 октября 2025 года после продолжительной и мужественной борьбы с онкологическим заболеванием. Его творческое наследие включает три студийных альбома, каждый из которых стал значимым событием в мире музыки: «Brown Sugar» (1995), «Voodoo» (2000) и «Black Messiah» (2014). Работы «Voodoo» и «Black Messiah» были удостоены высшей музыкальной награды — премии «Грэмми», принеся артисту по две статуэтки за каждую из них.