Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда России в отставке Виктора Момотова, которые тот, по мнению ведомства, мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Генпрокурора считала, что Момотов владел сетью через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном сейчас находится в СИЗО, оба были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи ГП иска в суд. Их защита подаст жалобу на решение суда об изъятии активов.