Вучич встретил фон дер Ляйен с цветами и выразил желание сотрудничать с ЕС

Вучич с цветами встретил фон дер Ляйен в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник вечером президент Сербии Александр Вучич встретил в белградском аэропорту главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Он подарил ей цветы и выразил надежду на партнерство между Сербией и Европейским союзом.

Рабочий визит председателя Еврокомиссии по Западным Балканам включил остановку в Белграде. В аэропорту «Никола Тесла» ее лично и торжественно встретил глава сербского государства с цветами.

Опубликовав фото с встречи в соцсетях, президент Сербии поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за ее многолетнюю помощь Белграду в проведении реформ. Свой пост он подписал словами: «Добро пожаловать в Сербию, дорогая Урсула!».

Накануне Вучич заявил, что отказ Белграда ввести санкции в отношении России — то, что мешает Сербии стать членом Европейского союза и тормозит ее евроинтеграцию.

