Ученые в Мексике обнаружили уникальные 500-летние артефакты исчезнувшего народа

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике ученые-спелеологи проводили исследование пещеры Тлайокок в штате Герреро и обнаружили ценные артефакты доколумбовой эпохи. Об этом передает «МИР 24» со ссылкой на издание Popular Mechanics.
Специалисты Екатерина Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас обнаружили скрытое помещение в пещере на высоте 2380 м. Там на сталактитах сохранились три браслета из раковин, фрагменты каменных дисков, а также гигантская раковина улитки — всего 14 древних артефактов. Все эти предметы были оставлены представителями исчезнувшей цивилизации тлакотeпехуа свыше 500 лет назад.
«Данная находка имеет большое значение, так как изучение контекста позволяет интерпретировать символические понятия, культуру, ремесла и даже торговлю», — заявил сотрудник Национального института антропологии и истории Мигель Перес.
В ходе исследования было установлено, что найденные артефакты относятся к постклассическому периоду (950−1521 годы нашей эры). Специалисты предположили, что орнаменты на браслетах с S-образными символами и лицами людей изображали божеств и были связаны с космогоническими представлениями о плодородии. -0-