Ученые в Мексике обнаружили уникальные 500-летние артефакты исчезнувшего народа

Специалисты Екатерина Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас обнаружили скрытое помещение в пещере на высоте 2380 м. Там на сталактитах сохранились три браслета из раковин, фрагменты каменных дисков, а также гигантская раковина улитки — всего 14 древних артефактов. Все эти предметы были оставлены представителями исчезнувшей цивилизации тлакотeпехуа свыше 500 лет назад.