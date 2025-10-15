Telegraph: НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители с ракетами

Североатлантический альянс обсуждает правила, которые упростили бы задачу по сбиванию российских истребителей, несущих ракеты для ударов по наземным целям. Об этом написало британское издание Telegraph, ссылаясь на источники.
— НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей. Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, которые несут над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями, — сказано в статье.
«Вооружения и траектория» истребителя станут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу, рассказал один из источников.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал к созданию «единой системы противовоздушной и противоракетной обороны». По словам источников издания, это помогло бы ему устранить так называемые «национальные оговорки», которые могли бы помешать применить силу в ответ, передает РИА Новости.
— Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду, 15 октября, — говорится в публикации.
Североатлантический альянс хочет провести военные учения на границе с РФ. Об этом 9 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в альянсе.