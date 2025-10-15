Репетиторский бум во Владивостоке: спрос растёт, а цены догоняют столичные

«Школы недодают индивидуальную отработку, критериальное оформление и метанавыки решения. А репетитор ускоряет цикл “решение → обратная связь → корректировка”, снимает методические ошибки и экономит время, но не является единственным путем при условии, что у ученика есть дисциплина и правильно выстроенная самостоятельная практика. Хорошо сдать ЕГЭ без репетитора возможно, но при двух условиях. Во-первых, у ученика уже есть прочная база и навык самостоятельной тренировки. Во-вторых, подготовка построена как программа, а не как “решаем варианты”. Практика показывает, что устойчивый прогресс формируется на дистанции минимум от полугода при двух структурированных тренировках в неделю, если каждая из них включает не только решение, но и разбор по критериям и “закрытие” ошибок», — отметила Екатерина Иванова.