Репетиторский бум во Владивостоке: спрос растёт, а цены догоняют столичные

Каждый второй школьник в России занимается с репетитором — таковы результаты свежего исследования, проведённого страховой компанией «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. «Подтянуть» знания в наше время — удовольствие не из дешёвых. Финансовая нагрузка на семьи варьируется в зависимости от количества предметов, формата занятий и целей подготовки, но стремление к высоким баллам в любом случае встаёт родителям в «копеечку». Корр. ИА PrimaMedia решил узнать, как обстоят дела на рынке дополнительного образования во Владивостоке, и обратился к экспертам местных учебных центров. Кто сегодня в особом педагогическом спросе и почему семьи готовы платить «кругленькие» суммы — в нашем материале.
Согласно данным опроса сервиса SuperJob (16+), в прошлом учебном году занятия детей с репетиторами оплачивали 34% родителей учеников 7—8 классов во Владивостоке, 42% родителей девятиклассников и 59% родителей учащихся 10—11 классов.
Школьная программа не справляется?
Во Владивостоке репетиторские услуги оказывают как полноценные учебные центры со своими прайсами, индивидуальными учебными планами, так и частные педагоги. В ходе мониторинга выяснилось, что и тех, и тем более других достаточно на рынке дополнительного образования. А это может значить, что они действительно пользуются здесь спросом. Тем более в преддверии экзаменов.
Аббревиатуры ОГЭ и ЕГЭ по-прежнему вселяют тревогу не только в школьников, но и в их родителей. Соответственно, репетиторы становятся уже не чьей-то прихотью, а вынужденной мерой. Всё больше родителей приходят к выводу, что для поступления на бюджет в престижный вуз одной школьной базы недостаточно — необходима серьёзная дополнительная подготовка.
Репетитор по истории и обществознанию Богдан Янчук рассказал, что за последние два года количество клиентов заметно возросло. На это, по его словам, повлияли сразу несколько факторов: уменьшение бюджетных мест в вузах, падение качества школьного образования, увеличение возможных форматов репетиторской работы (дистант, группы, онлайн-школы). По его мнению, сдать экзамен без дополнительной подготовки возможно, но рассчитывать на высокий балл в таком случае обычно не приходится.
«Школьная программа по смыслу не заточена под сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а учитывая нехватку финансирования и дефицит кадров, всё это закономерно усугубляется падением качества предоставляемого образования», — считает Богдан Янчук.
В свою очередь, эксперт ЕГЭ по математике, аккредитованный ФИПИ, Екатерина Иванова считает, что школьная программа даёт ядро содержания и минимально необходимую практику, но для успешной сдачи того же экзамена не хватает трёх вещей: индивидуального темпа обучения, регулярной обратной связи по экзаменационным критериям и тренировки метанавыков решения задач.
«Школы недодают индивидуальную отработку, критериальное оформление и метанавыки решения. А репетитор ускоряет цикл “решение → обратная связь → корректировка”, снимает методические ошибки и экономит время, но не является единственным путем при условии, что у ученика есть дисциплина и правильно выстроенная самостоятельная практика. Хорошо сдать ЕГЭ без репетитора возможно, но при двух условиях. Во-первых, у ученика уже есть прочная база и навык самостоятельной тренировки. Во-вторых, подготовка построена как программа, а не как “решаем варианты”. Практика показывает, что устойчивый прогресс формируется на дистанции минимум от полугода при двух структурированных тренировках в неделю, если каждая из них включает не только решение, но и разбор по критериям и “закрытие” ошибок», — отметила Екатерина Иванова.
По словам эксперта, самостоятельная работа требует дисциплины, грамотной стратегии и регулярной практики. Первый шаг — повторение материала с интервалами и постепенным усложнением заданий. Важно не просто пройти тему, а добиться того, чтобы решение типовых задач стало точным и быстрым. При этом каждое решение нужно проверять не «на глаз», а по официальным критериям — выявлять слабые места и возвращаться к ним позже для дополнительной проработки.
Поскольку школам часто не хватает времени на отработку задач с развёрнутым ответом, важно включить такие упражнения в самостоятельную практику. Эффективный подход — пошаговая работа: сначала — разбор готовых решений и демоверсий из банка ФИПИ, затем — выполнение задач по образцу, после чего — переход к частичному и полному самостоятельному решению, обязательно с пояснением каждого шага, пояснила Екатерина Иванова.
Собеседница также добавила, что в идеале подготовка должна включать две письменные тренировки в неделю. Одна из них должна быть направлена на отработку заданий первой части с акцентом на скорость, вторая — на проработку сложных заданий второй части экзамена. При этом важно ограничивать время на выполнение каждого этапа и уделять особое внимание правильному оформлению решений. Важно вести журнал ошибок, чтобы возвращаться к каждой записи и тренировать метанавыки с распознаванием типов задач и выбором стратегии. За полгода до ЕГЭ рекомендуется проводить ежемесячный мини-экзамен, прорешивать один вариант с последующей корректировкой плана.
От «пожарного» репетиторства к осознанному.
Учебные центры Владивостока замечают, что традиционно основной наплыв обучающихся приходится на начало учебного года и период подготовки к главным школьным испытаниям. Спрос постепенно усиливается с сентября и достигает своего пика за 2−3 месяца до начала экзаменов. Именно в это время большая часть учеников и их родителей осознают необходимость интенсивной подготовки, что и вызывает ажиотаж на рынке репетиторских услуг.
«Поток увеличивается с началом учебного года, особенно после первой четверти, когда выставляют первые оценки. Тогда родители начинают экстренно искать дополнительную поддержку», — отметила руководитель центра «Порешаем» Валерия.
Здесь наибольшим спросом у ребят пользуются математика, английский и русский языки. Именно в таком приоритетном порядке значимости. В свою очередь, в репетиторском центре «Формула» свой порядок: здесь на пьедестале информатика.
При этом рост интереса наблюдается и среди учеников, предпочитающих заниматься удалённо. В онлайн-школе математики MatYX замечают, что за два последних года спрос стал не просто выше, а устойчивее. По данным CRM, новый входящий поток в 2024 к 2023 прибавил 4%, а в 2025 к 2024 рост за январь-сентябрь составил 16%.
«Это не разовый всплеск внутри сезона, а повышение базового уровня: привычные пики августа, сентября, октября и дополнительная волна января и марта сохраняются, но вне пиков база стала заметно выше. Параллельно изменилась структура спроса. Средняя длительность индивидуальной подготовки за два года выросла на 16,7%, за последние 12 месяцев прибавка около 1% к 2024 году. Это значит, что семьи реже приходят на “короткое закрытие пробела”, чаще переходят от “пожарного” репетиторства к плановой подготовке минимально от шести месяцев», — рассказала директор MatYX и эксперт ЕГЭ по математике Екатерина Иванова.
Финансовая нагрузка на семьи.
Каждый год цены не стоят на месте: дорожают жилье, продукты, автомобили и, разумеется, образование, включая дополнительное. Рынок репетиторских услуг не остаётся в стороне от этих тенденций: стоимость занятий постепенно растёт, что становится ощутимым для многих семей. Как отмечают сами преподаватели, рост цен связан с общей экономической обстановкой и уровнем инфляции — ведь им тоже нужно обеспечивать собственный уровень жизни в соответствии с текущей ситуацией.
«Мы рассчитаны на среднего потребителя. Очень долго держали цены. Всегда есть те, кто готов платить, а есть, кто может позволить себе только один предмет. От родителей всё зависит», — отметила директор учебного центра «Формула» Людмила Губко.
В центре «Порешаем» добавили, что стоимость репетиторских услуг растёт ежегодно, но, как правило, постепенно и без резких скачков. Однако стоит сравнить текущие прайсы с ценами трёх-пятилетней давности, и становится очевидно, что за это время рост оказался весьма заметным. В среднем индивидуальные занятия с репетитором дважды в неделю обходятся родителям примерно в 8000 рублей в месяц. Групповые занятия стоят дешевле — около 6000 рублей в месяц. Но это не предел.
Так, в репетиторском центре «Учебная империя» индивидуальное занятие стоит в районе 2800 рублей. Групповые занятия в мини-группах от 2 до 5 человек обходятся почти вдвое дешевле — около 1500 рублей. В центре «Теорема» стоимость индивидуального занятия составляет более 2000 рублей в час. Групповые занятия предлагаются по цене около 1300 рублей, а формат онлайн-обучения обойдётся в среднем в 1600 рублей за час.
При этом стоимость услуг частных педагогов трудно назвать более доступной — особенно в условиях растущего спроса на качественное дополнительное образование. Так, средняя цена индивидуального занятия примерно составляет:
— по математике — от 1000 до 1800 рублей;
— по русскому языку — от 1500 до 2500 рублей;
— по английскому языку — до 2800 рублей.
Для сравнения: в московском Центре семейного образования «Репетитор плюс школа» стоимость индивидуальных занятий по предметам с 1 по 11 класс составляет от 1800 рублей в час (базовый уровень) и до 2500 рублей в час (профильный уровень). А в репетиторском центре «Результат» в Москве за подготовку к ЕГЭ просят до 2500 рублей.
Директор онлайн-школы математики MatYX считает, что родители готовы платить больше, если видят понятную логику пути к результату. Чувствительность к цене не измеряется по одному «среднему чеку». Чтобы рынок принимал её без просадки в объёме, репетиторам нужно «прикреплять» рубль к понятному результату: публиковать структуру программы, показывать, как устроены проверки по критериям ЕГЭ, и сообщать родителям метки прогресса, объяснила эксперт.
Во Владивостоке стоимость репетиторских услуг уже не просто приближается к столичным — в некоторых случаях она уверенно их превосходит. Цены за месяц индивидуальных занятий варьируются от 8000 до 30000 рублей. Конечно, групповые занятия в столице Дальнего Востока обходятся существенно дешевле, однако если ребёнку необходима помощь сразу по нескольким предметам, итоговые затраты могут серьёзно ударить по семейному бюджету. Когда-то онлайн-обучение считалось более доступной альтернативой, но времена меняются: сегодня цены в онлайн-сегменте хоть и остаются немного ниже, разница между ними и очными занятиями становится всё менее заметной.