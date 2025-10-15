Ричмонд
Telegram против ЕС: Дуров объявил войну закону о слежке за перепиской французов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров распорядился уведомить всех французских пользователей о готовящемся в ЕС законопроекте, предусматривающем сканирование личных сообщений. Соответствующее заявление основатель мессенджера сделал в своём канале.

Источник: Life.ru

«Telegram отправил это сообщение всем своим пользователям во Франции по поводу Chat Control. Люди должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы», — написал Дуров.

ЕС практически лишил пользователей права на приватность, предложив закон о принудительном сканировании каждой личной переписки. По словам основателя мессенджера, хотя резкая позиция Германии временно защитила права граждан, базовые свободы европейцев продолжают оставаться под угрозой из-за настойчивости французских лидеров, требующих полного доступа к личным сообщениям.

«Сегодня мы защитили приватность: резкий отказ Германии спас наши права. Но свободы всё ещё под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, базовые права французов — и всех европейцев — остаются в опасности», — дополнил Дуров.

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, которые предусматривали до 10 лет лишения свободы. Хотя суд освободил его под залог в 5 миллионов евро с запретом на выезд из страны, впоследствии ему было разрешено отправиться в Дубай. В мае Дуров заявил, что Франция использовала борьбу с терроризмом как предлог для политических требований. Он утверждал, что Париж просил его ограничить деятельность консерваторов перед выборами в Румынии, что, по его мнению, привело к их поражению.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

