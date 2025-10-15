Telegram против ЕС: Дуров объявил войну закону о слежке за перепиской французов

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, которые предусматривали до 10 лет лишения свободы. Хотя суд освободил его под залог в 5 миллионов евро с запретом на выезд из страны, впоследствии ему было разрешено отправиться в Дубай. В мае Дуров заявил, что Франция использовала борьбу с терроризмом как предлог для политических требований. Он утверждал, что Париж просил его ограничить деятельность консерваторов перед выборами в Румынии, что, по его мнению, привело к их поражению.