Россиянам объяснили, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт

Узнать, сколько телефонных номеров зарегистрировано на человека, можно через «Госуслуги», обратившись в поддержку оператора или в его салон. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на профильное управление МВД.
«Самый простой и надежный способ — через портал “Госуслуги”: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел “SIM-карты”, ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт», — следует из сообщения.
Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что если основной номер телефона не показывается в списке, значит он мог быть оформлен по старому паспорту. Чтобы это исправить, нужно прийти в салон связи и обновить данные.
В МВД также назвали другие способы проверки: можно обратиться в поддержку оператора или посетить его офис.
Ранее в МВД предупредили о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.