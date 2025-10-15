Ричмонд
Россиянам объяснили, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт

В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных сим-карт на человека.

Источник: Комсомольская правда

Узнать, сколько телефонных номеров зарегистрировано на человека, можно через «Госуслуги», обратившись в поддержку оператора или в его салон. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на профильное управление МВД.

«Самый простой и надежный способ — через портал “Госуслуги”: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел “SIM-карты”, ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт», — следует из сообщения.

Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что если основной номер телефона не показывается в списке, значит он мог быть оформлен по старому паспорту. Чтобы это исправить, нужно прийти в салон связи и обновить данные.

В МВД также назвали другие способы проверки: можно обратиться в поддержку оператора или посетить его офис.

Ранее в МВД предупредили о тревожных уведомлениях мошенников с просьбами им перезвонить.