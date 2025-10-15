Куда детей не впустят со свидетельством, а кто ввёл визы: Новые правила для туристов с 2025 года

В 2025 году сразу несколько стран объявили об изменениях для туристов. Индия и Шри-Ланка перешли на электронные карты прибытия, Европа запускает систему контроля EES, а Россия изменила порядок выезда для детей младше 14 лет. Всё это влияет на то, как планировать поездки в новом сезоне, — особенно для семей с детьми и тех, кто привык к коротким путешествиям по соседним странам.