Британия отправит военных инструкторов в Молдавию для обучения борьбе с БПЛА

Британские военные эксперты пройдут обучение для ВС Молдавии, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания направит своих военных специалистов в Молдавию для обучения местных военнослужащих тактике борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В документе подчёркивается, что «в Молдавию будут направлены британские военные эксперты, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками». Их задача — «помочь обучить Вооружённые силы Молдавии эффективным методам противодействия беспилотным аппаратам».

Ранее сообщалось, что Британия оценивает готовность своих войск к возможной отправке на Украину.

В августе этого года стало известно, что Молдавия приняла на своем военном аэродроме в Маркулештах три грузовых украинских самолета, предназначенных для поисково-спасательных операций.

Временная передислокация воздушных судов осуществлялась по официальному запросу МВД Украины и касалось 5 самолетов: одного Ан-26, трех Ан-32P и одного Ан-32B. Уточнялось, что это делается в соответствии с законодательством страны.

