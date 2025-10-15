Британия отправит военных инструкторов в Молдавию для обучения борьбе с БПЛА

Великобритания направит своих военных специалистов в Молдавию для обучения местных военнослужащих тактике борьбы с беспилотниками. Об этом сообщается в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.
В документе подчёркивается, что «в Молдавию будут направлены британские военные эксперты, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками». Их задача — «помочь обучить Вооружённые силы Молдавии эффективным методам противодействия беспилотным аппаратам».
Ранее сообщалось, что Британия оценивает готовность своих войск к возможной отправке на Украину.
В августе этого года стало известно, что Молдавия приняла на своем военном аэродроме в Маркулештах три грузовых украинских самолета, предназначенных для поисково-спасательных операций.
Временная передислокация воздушных судов осуществлялась по официальному запросу МВД Украины и касалось 5 самолетов: одного Ан-26, трех Ан-32P и одного Ан-32B. Уточнялось, что это делается в соответствии с законодательством страны.