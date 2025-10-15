СК передал Национальному центру свидетельства геноцида советского народа

В 2025 году Следственный комитет возбудил 18 уголовных дел по фактам повреждения мемориальных объектов в других странах, включая Латвию и Украину. В сотрудничестве с МИД и Министерством обороны России начали составлять реестр мемориалов и воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.