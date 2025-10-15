Трамп: Ряд стран покидает БРИКС после моего предупреждения о введении пошлин

— Все вышли из БРИКС. Это объединение являлось атакой на доллар. Я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, то я намерен ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в Америку». Они сказали, что выходят из БРИКС, — рассказал он на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, передает РБК.