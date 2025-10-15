Трамп: Ряд стран покидает БРИКС после моего предупреждения о введении пошлин

Некоторые страны якобы стали выходить из объединения БРИКС после угроз Соединенных Штатов ввести пошлины на всю их экспортную продукцию. Об этом во вторник, 14 октября, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, он предупредил все страны, которые рассматривают возможность присоединения к БРИКС, о готовности Штатов ввести против них торговые пошлины.
— Все вышли из БРИКС. Это объединение являлось атакой на доллар. Я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, то я намерен ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в Америку». Они сказали, что выходят из БРИКС, — рассказал он на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, передает РБК.
Дональд Трамп ранее сообщил, что с 1 ноября Соединенные Штаты введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Также США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.
В сентябре американский лидер призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России. Данные ограничения должны распространяться до конца конфликта между РФ и Украиной.