В Приморье прокуратура проверяет законность застройки пляжа в посёлке Волчанец

Сотрудники прокуратуры Партизанского района проводят проверку по фактам возможного незаконного строительства в прибрежной зоне посёлка Волчанец Партизанского муниципального округа. Основанием для проверки стали сообщения, размещённые в социальных сетях, о возведении сооружений и установке ограждений на береговой линии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
С целью личной оценки ситуации на место выехал прокурор Партизанского района Александр Смирнов. К проверке привлекут специалистов профильных ведомств. Им предстоит оценить правомерность использования земельного участка, а также соблюдение норм при строительстве объектов в пределах водоохранной зоны.
Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, причастных к передаче участка в частную собственность или аренду. По итогам проверки прокуратура обещает принять меры прокурорского реагирования, вплоть до привлечения виновных к ответственности.