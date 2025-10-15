Ричмонд
«Ведомости»: губернатор Самарской области на самом деле не уволил Жидкова

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, о досрочной отставке которого с использованием мата заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев, продолжает исполнять должностные обязанности. Решение об увольнении могут принять лишь местные депутаты, рассказал юрист Олег Захаров.

Губернатор по закону не может уволить главу района.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Уволен, на ***": что известно о жестком увольнении губернатором Самарской области своего подчиненного.

«По принятому в 2025 г. закону о местном самоуправлении (МСУ) высшее должностное лицо субъекта может инициировать удаление главы муниципалитета в отставку. Но соответствующее решение еще должны принимать депутаты представительного органа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на разъяснения юриста Олега Захарова.

Эксперт отметил: срок полномочий Жидкова истекает уже через две недели, а официально он занимает этот пост с 29 октября 2020 года. Даже без досрочной отставки муниципалитет в ближайшее время может получить нового главу.

Как URA.RU писало ранее, на видео, распространенном в социальных сетях, губернатор Самарской области объявляет об увольнении Жидкова, сопровождая заявление нецензурным словом. Он объяснил свое решение пренебрежительным отношением главы Кинельского района к памяти о героях Великой Отечественной войны.