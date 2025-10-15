«Ведомости»: губернатор Самарской области на самом деле не уволил Жидкова

Губернатор по закону не может уволить главу района.
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, о досрочной отставке которого с использованием мата заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев, продолжает исполнять должностные обязанности. Решение об увольнении могут принять лишь местные депутаты, рассказал юрист Олег Захаров.
«По принятому в 2025 г. закону о местном самоуправлении (МСУ) высшее должностное лицо субъекта может инициировать удаление главы муниципалитета в отставку. Но соответствующее решение еще должны принимать депутаты представительного органа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на разъяснения юриста Олега Захарова.
Эксперт отметил: срок полномочий Жидкова истекает уже через две недели, а официально он занимает этот пост с 29 октября 2020 года. Даже без досрочной отставки муниципалитет в ближайшее время может получить нового главу.
Как URA.RU писало ранее, на видео, распространенном в социальных сетях, губернатор Самарской области объявляет об увольнении Жидкова, сопровождая заявление нецензурным словом. Он объяснил свое решение пренебрежительным отношением главы Кинельского района к памяти о героях Великой Отечественной войны.