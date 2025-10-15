Многодетным отцам-одиночкам хотят дать право на досрочную пенсию

«Компромиссным вариантом могло бы стать предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным отцам, если это отцы-одиночки. В силу разных жизненных обстоятельств отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить. Но, конечно, для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы», — заявил Ярослав Нилов ТАСС 14 октября, в преддверии отмечаемого 19 октября Дня отца.