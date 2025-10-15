Многодетным отцам-одиночкам хотят дать право на досрочную пенсию

Отцам-одиночкам хотят облегчить условия жизни.
Многодетные отцы-одиночки в России могут получить право на досрочный выход на пенсию, аналогичное действующим льготам для многодетных матерей. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Компромиссным вариантом могло бы стать предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным отцам, если это отцы-одиночки. В силу разных жизненных обстоятельств отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить. Но, конечно, для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы», — заявил Ярослав Нилов ТАСС 14 октября, в преддверии отмечаемого 19 октября Дня отца.
Депутат отметил, что вопросы уравнивания пенсионных льгот для матерей и отцов связаны с разницей в их участии в появлении и воспитании детей. По его словам, среди женщин существует мнение, что основное бремя вынашивания, рождения и воспитания ребенка ложится именно на мать, и этот вклад нельзя сравнивать с отцовским. В связи с этим, пояснил Нилов, в обществе нет единого мнения по поводу введения досрочных пенсий для всех многодетных отцов.
Ранее предложения о расширении льгот обсуждались в экспертном сообществе и среди законодателей, однако конкретных проектов изменений законодательства пока не внесено. Введение новых мер поддержки потребует дополнительных средств из бюджета, подчеркнул глава профильного комитета.