Почти 100 педагогов приехали работать во Владивосток из других регионов

«Ребят в классах на острове немного. И это даже хорошо для работы. Большая разница — или в классе 12 человек, как сейчас, или далеко за 30, как было в барнаульской школе. Чем меньше учеников, тем больше индивидуального подхода к каждому ребёнку. Моя новая квартира находится недалеко от работы, у меня отличные соседи. Среди них и мои коллеги по проекту», — отмечает учитель.