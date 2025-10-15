Почти 100 педагогов приехали работать во Владивосток из других регионов

Программа «Учитель для Владивостока» была запущена в 2022 году по инициативе главы города Константина Шестакова. Проект призван решить дефицит педагогических кадров в школах дальневосточной столицы, предоставляя его участникам материальную поддержку, потенциал для профессионального роста.
Преимущества очевидны.
В рамках программы к нам в город могут приезжать не только молодые кадры, но и преподаватели с большим опытом и стажем. Интересна в этом смысле история учителя физики и математики Татьяны Анатольевны Рожковой из Барнаула. Ее стаж работы — более 20 лет.
«О Владивостоке мне много рассказывал отец, здесь он служил на флоте на острове Русский, — рассказывает учитель муниципальной средней школы № 15 Владивостока Татьяна Рожкова. — И вот сейчас я тут тоже оказалась благодаря проекту “Учитель для Владивостока”. Отправив резюме, успешно пройдя собеседование онлайн, я смогла, согласно правилам, даже выбрать подходящую мне школу. Кстати, тоже на острове Русский».
Преимущества для Татьяны Алексеевны были очевидны — высокая зарплата, уютная квартира, предоставленная по приезде.
«Ребят в классах на острове немного. И это даже хорошо для работы. Большая разница — или в классе 12 человек, как сейчас, или далеко за 30, как было в барнаульской школе. Чем меньше учеников, тем больше индивидуального подхода к каждому ребёнку. Моя новая квартира находится недалеко от работы, у меня отличные соседи. Среди них и мои коллеги по проекту», — отмечает учитель.
Отношения с администрацией школы и новыми учениками у учителя сложились, она говорит: ребята — любознательные, живые и очень талантливые. Татьяна Рожкова преподает в средних классах физику, информатику, алгебру, геометрию, вкладывая в занятия свой богатый опыт. Кроме того, она взяла классное руководство. Её восьмиклассники уже приняли участие в туристическом слёте, а в школьной игре КВН заняли первое место. Много внимания учитель уделяет и патриотическому воспитанию учеников.
Всесторонняя поддержка.
В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования сообщили — участники проекта «Учитель для Владивостока» получают выгодные преференции. В первую очередь, это оплата транспортных расходов при переезде, предоставление жилья или компенсация за его аренду.
«В зависимости от уровня образования и наличия диплома участникам программы предоставляется единовременная выплата — от 250 до 300 тысяч рублей. Выплачивается и 10 тысяч рублей до достижения трехлетнего педагогического стажа», — подчеркнули специалисты управления.
Зарплата также весьма достойная у учителей во Владивостоке, в отличие от других регионов. Об этом говорил и глава города Константин Шестаков.
«В основном к нам едут педагоги из субъектов Дальневосточного федерального округа, а также мы встречаем учительские кадры из Ленинградской области, Новосибирска, Алтайского края. Мы не просто поддерживаем их материально, помогаем в быту, но и даем им возможность для реализации педагогического потенциала. Эти преподаватели вносят в систему образования города новые взгляды, новые методики. И мы берем на вооружение и реализуем полезные практики», — акцентировала начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Милица Щипун.
Добавим, что в этом году участниками проекта «Учитель для Владивостока» стало 30 человек. Всего же за время всего проекта в краевой центр перебрались из других регионов около 100 человек.