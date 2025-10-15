В России хотят вернуть советский формат свидетельства о рождении

Вернуться к советскому варианту свидетельства о рождении предложил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров в обращении на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Копия документа есть у RT.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — сказал Ветров.
Как подчеркнул Ветров, многие ностальгируют по дизайну советского свидетельства — зеленой книжечки в твердом переплете, которая становилась первым документом нового гражданина.
Кроме этого, по словам Ветрова, современный документ — это простая бумажная форма с водяными знаками, тогда как старое свидетельство сразу пробуждало патриотизм и гордость за страну.
В прошлом году в Госдуме выступили с инициативой добавить в свидетельство о рождении фото ребенка.