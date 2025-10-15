В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации сегодня, 15 октября.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сроки действия ограничений в сообщении не уточняются.
Ранее стало известно, что три российских аэропорта временно прекратили работу ночью 13 октября. Меры затронули воздушную гавань Астрахани, Геленджика и Волгограда. Уточнялось, что в ночь на 14 октября силы ПВО уничтожили и перехватили 40 украинских беспилотников над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря.