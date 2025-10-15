Роботизированные системы пользуются спросом в самых разных отраслях

— Москва задает тренды на автоматизированные системы. Использование роботов на ключевых предприятиях для экономики города — это возможность сделать процесс быстрее и качественнее. Никто не говорит о полном исключении человека из этого процесса, но, согласно многим исследованиям, рутинность работы часто негативно сказывается на качестве результата. Также стоит учитывать объемы — на многих предприятиях они огромные, поэтому человек физически не сможет сделать столько работы без помощи техники, — пояснил он.