Роботизированные системы пользуются спросом в самых разных отраслях

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» начнут выпускать роботизированные комплексы для ключевых отраслей экономики. «Вечерняя Москва» узнала, как развивается эта сфера в городе и какие инновационные продукты выпускают московские производители.
Одна из компаний — резидентов ОЭЗ создаст новое производство, которое обеспечит российскую промышленность современными технологическими решениями. Предприятие специализируется на изготовлении уникальных роботизированных систем, которые позволяют уменьшить количество рутинных задач на заводах и задействовать меньше персонала.
— Развитие станкостроения и робототехники — одна из ключевых задач столичной промышленности. Достижение технологического суверенитета в этих отраслях позволит значительно облегчить труд людей и повысить эффективность производства. В рамках исполнения поручения Сергея Собянина по совершенствованию технологий в сфере станко- и роботостроения статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получило предприятие, которое разрабатывает современные роботизированные системы. Компания инвестирует в проект на территории столичной ОЭЗ около 730 миллионов рублей и сформирует 180 новых рабочих мест, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Отрасль развивается в Москве уже много лет. С каждым годом появляется все больше предприятий, которые выпускают роботизированные системы для использования в ключевых сферах городской жизни — от промышленности и ЖКХ до здравоохранения и образования. По словам футуролога Игоря Андреева, Москва стоит в этом плане впереди многих ведущих мировых столиц.
— Москва задает тренды на автоматизированные системы. Использование роботов на ключевых предприятиях для экономики города — это возможность сделать процесс быстрее и качественнее. Никто не говорит о полном исключении человека из этого процесса, но, согласно многим исследованиям, рутинность работы часто негативно сказывается на качестве результата. Также стоит учитывать объемы — на многих предприятиях они огромные, поэтому человек физически не сможет сделать столько работы без помощи техники, — пояснил он.
Одна из интересных разработок столичных компаний — робокафе. Оно представляет собой небольшую торговую точку, где робот может приготовить для посетителей кофе или чай, выдать несколько видов сладостей и закусок. Такие точки считаются вендинговыми и позволяют владельцу сэкономить на операционной деятельности и увеличить посещаемость за счет скорости робота-баристы и качества изготовляемой продукции.
На многих складах Москвы работают роботы-логисты, которые быстро и правильно сортируют товар, снимают или кладут даже на самые высокие полки, перемещают по различным точкам.
По словам руководителя одной из компаний по производству таких систем Юрия Глазунова, схема работы такого робота проста — он находит требуемый товар в ячейках, собирает заказ и отвозит его человеку для дальнейшей упаковки. Это позволяет ускорить доставку товара до конечного потребителя и избежать ошибок при комплектации.
— У нас заказывают такие устройства довольно часто. Некоторые разработки выдерживают и крупногабаритные грузы, — добавил Юрий Глазунов.
В ТЕМУ.
Московские роботы с каждым днем осваивают все больше специальностей, среди которых — грузчик, фермер и кладовщик, заменяют людей на опасных для здоровья производственных участках. Как правило, систему обучают специалисты, которые задают специальные параметры, внедряют программное обеспечение и тестируют на различных производственных мощностях.