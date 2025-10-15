В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт

Граждане России могут узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя, через портал «Госуслуги», службу поддержки или офис мобильного оператора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Представители ведомства отметили, что услуга доступна уже сейчас, а с 1 ноября 2025 года вступят в силу новые ограничения — на одного человека можно будет зарегистрировать не более 20 SIM-карт у всех операторов.