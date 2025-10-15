В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт

Количество сим-карт на человека ограничено.
Граждане России могут узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя, через портал «Госуслуги», службу поддержки или офис мобильного оператора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Представители ведомства отметили, что услуга доступна уже сейчас, а с 1 ноября 2025 года вступят в силу новые ограничения — на одного человека можно будет зарегистрировать не более 20 SIM-карт у всех операторов.
«Самый простой и надежный способ — через портал “Госуслуги”: авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел “SIM-карты”, ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера — откажитесь от них. Это можно сделать прямо на “Госуслугах” или в салоне связи», — говорится в сообщении ведомства.
В случае, если основной номер не отображается в списке на портале, сотрудники МВД рекомендуют обратиться в офис мобильного оператора. Причиной может быть устаревший паспорт, по которому ранее была оформлена SIM-карта. Для обновления данных потребуется личное присутствие и актуальные документы.
Помимо онлайн-сервисов, гражданам доступны альтернативные способы проверки: можно обратиться в службу поддержки оператора или лично посетить офис компании. В ведомстве напомнили, что с ноября 2025 года вступят в силу новые правила, ограничивающие максимальное количество SIM-карт на одного человека до 20 штук. Мера направлена на предотвращение мошенничества и несанкционированного использования личных данных.