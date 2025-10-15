Ричмонд
В Греции 91-летнего пенсионера осудили за растление малолетнего внука

В Греции 91-летний мужчина получил уголовный срок за растление внука. Об этом сообщило издание CNN Greece.

Пенсионер совершал в отношении ребенка развратные действия, когда тому было 12 лет. Сторона защиты на суде просила назначить пожилому мужчине наказание в виде домашнего ареста. Но суд не принял во внимание возраст подсудимого и отправил его в заключение на десять лет.

Издание не уточнило, когда именно пенсионер совершил преступление.

Мать потерпевшего мальчика, услышав вердикт суда, разрыдалась в объятиях супруга. Она призналась, что винит себя за произошедшее, так как во время большой загруженности на работе она и ее муж часто оставляли детей с дедушкой и бабушкой.

Подсудимый был удивлен таким приговором. Он не признал вину и не раскаялся в содеянном, сказано в статье.

В начале мая столичный суд вынес приговор мужчине, который на протяжении шести лет насиловал свою дочь. Девочка боялась кому-либо рассказать о случившемся, так как фигурант угрожал ей насилием. Злоумышленника отправили в тюрьму на 20 лет.