В Греции 91-летнего пенсионера осудили за растление малолетнего внука

В Греции 91-летний мужчина получил уголовный срок за растление внука. Об этом сообщило издание CNN Greece.
Пенсионер совершал в отношении ребенка развратные действия, когда тому было 12 лет. Сторона защиты на суде просила назначить пожилому мужчине наказание в виде домашнего ареста. Но суд не принял во внимание возраст подсудимого и отправил его в заключение на десять лет.
Издание не уточнило, когда именно пенсионер совершил преступление.
Мать потерпевшего мальчика, услышав вердикт суда, разрыдалась в объятиях супруга. Она призналась, что винит себя за произошедшее, так как во время большой загруженности на работе она и ее муж часто оставляли детей с дедушкой и бабушкой.
Подсудимый был удивлен таким приговором. Он не признал вину и не раскаялся в содеянном, сказано в статье.
