В Греции 91-летнего пенсионера осудили за растление малолетнего внука

Пенсионер совершал в отношении ребенка развратные действия, когда тому было 12 лет. Сторона защиты на суде просила назначить пожилому мужчине наказание в виде домашнего ареста. Но суд не принял во внимание возраст подсудимого и отправил его в заключение на десять лет.