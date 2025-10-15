ИИ впервые помог хакерам атаковать российские компании: подробности

В сентябре 2025 года одна из хакерских группировок, известная под именами Librarian Likho (или Librarian Ghouls), а у других компаний — Rare Werewolf, Rare Wolf, Rezet, впервые атаковала российские компании собственным вредоносным ПО, написанным с помощью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в «Лаборатории Касперского».