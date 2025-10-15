ИИ впервые помог хакерам атаковать российские компании: подробности

В сентябре 2025 года одна из хакерских группировок, известная под именами Librarian Likho (или Librarian Ghouls), а у других компаний — Rare Werewolf, Rare Wolf, Rezet, впервые атаковала российские компании собственным вредоносным ПО, написанным с помощью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в «Лаборатории Касперского».
Эксперт «Лаборатории Касперского» Олег Купреев подчеркнул, что ранее эта группа не использовала собственные программы, а лишь применяла чужие. Но в сентябрьской кампании, нацеленной на авиационный и радиопромышленный сектор России, они «отступили от этого правила».
Уточняется, что механизм атаки начинается с рассылки фишинговых писем, маскирующихся под официальные документы. В письмах находятся архивы с паролями, внутри которых — вредоносные исполняемые файлы. Пароли к архивам указаны в самом письме, чтобы обойти средства защиты. Открытие архива с извлечением компонентов запускает заражение.
Тем временем сообщалось, что Генеральная прокуратура России полностью перешла на отечественные компьютерные системы и программное обеспечение, чтобы защититься от киберугроз. За первые шесть месяцев 2025 года ведомство успешно отразило более 10 тысяч хакерских атак на свою инфраструктуру.