Песни фронтовой бригады помогают поднять боевой дух

Фронтовая бригада артистов-добровольцев «Ростовчаночка» организовала сбор гитар для военнослужащих. Артисты регулярно проводят концерты на передовой. «Вечерняя Москва» узнала подробности.
После тяжелого боя каждому солдату важно почувствовать частичку дома. Бригада «Ростовчаночка» — это непрофессиональные артисты, у каждого из них есть своя работа и профессия. Они просто энтузиасты, объединенные одной целью — поддержать и воодушевить бойцов, поднять их боевой дух. Артисты стараются не только играть хорошую музыку, исполнять душевные песни, но еще и привозить гуманитарную помощь.
— Идея создать нашу волонтерскую бригаду появилась еще в 2022 году. Все началось с просьбы замполита одной из дивизий. Накануне Нового года он обратился к нам с предложением организовать для бойцов небольшой концерт, чтобы поднять настроение ребятам после боя, — рассказывает руководитель фронтовой бригады с позывным «Фея».
Артисты быстро согласились, но потом выступление пришлось отменить. Спустя некоторое время приехать все же удалось.
— Коллектив участников был создан буквально перед поездкой. Когда мы приехали, военные спросили, как называется наша группа. Тогда один из артистов не растерялся и придумал. Он ответил, что раз мы из Ростова, то и название соответствующее — «Ростовчаночка», — рассказала Виктория.
Музыкантов всегда ждут с нетерпением. Нередко бойцы не только слушают исполнителей, но и присоединяются к концерту, исполняя свои композиции. Во многих бригадах созданы музыкальные группы. На одном из недавних концертов в Авдеевке даже сыграли на церковных колоколах, придав выступлению особый смысл.
— Для того чтобы поднять солдатам настроение, необходимо петь те песни, которые они знают. Они поют их вместе с нами, танцуют. Иногда на наших концертах звучат и авторские песни, которые мы придумали самостоятельно для поднятия боевого духа. Эмоции всегда разные, но чаще — это радость, — рассказала «Фея».
Она отметила, что для того, чтобы возникла масса эмоций и восторга, нужны самые простые, мирные песни.
— Особенно любят слушать, как мы исполняем знакомые всем песни, такие как «Трава у дома», «Группа крови». Ей мы всегда заканчиваем концерт. Особенно часто в последнее время просят исполнять «Матушка Земля» и «Катюша», — дополнила «Фея».
Теперь волонтеры бригады собирают гитары для воинов, ведь никто не говорил, что боевые действия — это повод бросить песни. Активисты также привозят свежую выпечку, маленькие вязаные игрушки, влажные салфетки, а еще письма, написанные детьми.
— Ребята ценят поддержку, которую им оказывают. Так они могут почувствовать, что дома их помнят, любят и ждут с победой. Стараемся привозить подарки для военных, детские письма. Они сразу их читают, некоторые со слезами, игрушки цепляют на рюкзаки, даже на автоматы, как талисман, — рассказала «Фея».
Составов у группы было несколько, сейчас уже третий. К ребятам постоянно присоединяются новые артисты, добавляются песни в репертуар и выбираются очередные даты поездки.
— Критериев к отбору для артистов не так много. Главное, чтобы человек выступал не ради пиара, а вкладывал душу в это дело. Состав группы очень переменчивый: сегодня едут одни, а через неделю — другие, — отметила «Фея».
Недавно неравнодушные жители подмосковного Подольска передали в дар акустическую гитару. На концерте в Авдеевке ее вручили одному из воинов, который сразу же исполнил несколько композиций для своих боевых товарищей. Теперь этот подарок станет надежной опорой в трудные минуты.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Константин Рудьев, военный эксперт:
— Артистов фронтовой бригады очень ждут «за ленточкой». Их песни помогают не только тем, кто сегодня-завтра пойдет выполнять боевую задачу, но и тем, кто получил ранение и должен отправиться в госпиталь. Есть такое мнение, что музыка — лечит. Это действительно так. Кроме того, надо понимать, что гуманитарная помощь нужна солдатам всегда.