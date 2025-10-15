Показали неразрывную связь казаков с защитой Отечества

14 октября, в праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы, на базе тушинской автомобильной школы Хуторским казачьим обществом «Южное Тушино» была организована и открыта выставка «Казачество на службе Государства Российского сквозь века».
Ни один военный конфликт в истории нашего государства не обошелся без участия казаков на страже Родины: от покорения Сибири и многочисленных турецких воин до Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной. И сегодня они сражаются на фронтах специальной военной операции.
— Каждая победа оплачивалась кровью казаков. Не задумываясь, они отдавали свои жизни за Отечество, — рассказывает атаман Хуторского казачьего общества «Южное Тушино» Сергей Семенов. — Представленная экспозиция отражает основные этапы истории Российского государства и подчеркивает неразрывную связь службы казаков и защиты нашего Отечества.
Открытие выставки выпало на главный казачий праздник — чудное явление Покрова Пресвятой Богородицы. Как и каждое новое дело, сегодняшнее мероприятие представители общества начали с молитвы. Ее прочитал окормляющий священник, настоятель храма священномученика Ермогена отец Николай.
— Это дело правильное, — рассказывает отец Николай. — Сегодня святой праздник, и я желаю, чтобы все ваши дела были под покровом Пресвятой Богородицы.
Экспозиция условно поделена на две части: первая — интерактивная, здесь представлена военная форма разных эпох, в которой — элементы вооружения и снаряжения.
— Первая часть начинается с XIII века и заканчивается современностью — формой бойцов специальной военной операции: варианта 2022-го и 2024/2025 года, — рассказывает заместитель атамана Хуторского казачьего общества «Южное Тушино» атаман Максим Шмаков. — Представлен также костюм для разминирования, который, к сожалению, будет еще долго актуален и после окончания специальной военной операции: в нем наши мужчины будут освобождать территории, загаженные украинскими нацистскими боеприпасами.
Выставка станет также и площадкой для патриотического воспитания и военной подготовки молодежи.
— Страна сейчас в этом нуждается, — рассказывает директор Тушинской автошколы ДОСААФ России Владислав Кириллов. — Не хватает молодым людям военного образования и подготовки — мы эти пробелы заполняем.