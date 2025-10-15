Показали неразрывную связь казаков с защитой Отечества

— Первая часть начинается с XIII века и заканчивается современностью — формой бойцов специальной военной операции: варианта 2022-го и 2024/2025 года, — рассказывает заместитель атамана Хуторского казачьего общества «Южное Тушино» атаман Максим Шмаков. — Представлен также костюм для разминирования, который, к сожалению, будет еще долго актуален и после окончания специальной военной операции: в нем наши мужчины будут освобождать территории, загаженные украинскими нацистскими боеприпасами.