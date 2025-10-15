Определились 28 из 48 участников предстоящего ЧМ-2026 по футболу

Последними на турнир вышли сборные Кот-д’Ивуара и Сенегала, одержавшие победы над командами Кении (3:0) и Мавритании (4:0) соответственно. Ранее на турнир отобрались Марокко, Кабо-Верде, Алжир, ЮАР, Египет, Гана и Тунис. А сборные Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии попали в стыковые матчи.
От Азии на турнир пробились сборные Саудовской Аравии и Катара. Последнюю путёвку в пятом квалификационном раунде разыграют команды ОАЭ и Ирака.
Приближается к завершению отбор на ЧМ в Европе. Первой сборной от европейского континента, обеспечившей себе участие в турнире, стала сборная Англии, разгромившая команду Латвии со счётом 5:0. Для англичан предстоящий мундиаль станет 17-м в истории.
Всего же к сегодняшнему дню определились 28 из 48 команд — участниц ЧМ-2026. Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории США, Канады и Мексики.
