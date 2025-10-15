Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 октября 2025

Погода в Иркутске 15 октября 2025 года обещает переменную облачность, дождя и снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра остановится на отметке 0…-2 градуса, ночью похолодает до −9…-11. Ветер северо-западный 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 15 октября 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, температура ночью −8…-13, при прояснении −14…-19, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
А вот днем в Приангарье будет 0…-5 градусов, однако если солнце так и не покажется, то термометр покажет −10. Вот что обещает погода в Иркутске 15 октября 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что свет частично отключат в Иркутске 15 октября на время плановых работ. Адреса здесь.