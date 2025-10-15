Трамп высказался об отношении к Путину: что он сказал на этот раз

Несмотря на громкие заявления Трампа о позитивных настроениях в адрес России, намерения США поставить Украиане ракетный комплекс «Томагавк» всерьез могут разрушить процесс нормализации двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин. «Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по честному», — сказал тогда Трамп, выразив желание встретиться с Путиным и обсудить поставки «Томагавков».