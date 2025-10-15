Трамп высказался об отношении к Путину: что он сказал на этот раз

На переговорах с главой Аргентины Хавьером Милеем 14 октября президент США Дональд Трамп повторил, что у него сложились хорошие отношения с российским главой Владимиром Путиным.
«Я очень разочарован [темпами урегулирования конфликта на Украине], потому что у меня с Владимиром [Путиным] были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — сказал Трамп.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Вашингтон 15 октября сделает важное объявление о военной помощи Киеву.
Напомним, что на днях Трамп подтвердил встречу с киевским главарем Владимиром Зеленским в Белом доме. Она назначена на 17 октября.
Позднее и Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с американской администрацией, на которых планируется обсудить поставки крылатых ракет «Томагавк» и других видов дальнобойного вооружения.
При этом киевский главарь уточнил, что конкретные объемы и условия военной помощи пока не согласованы, поэтому необходима его личная встреча с Трампом. В программу визита Зеленского также входят переговоры с руководством оборонных компаний США и членами Конгресса.
Тогда же Зеленский призвал Белый дом оказать влияние на разрешение конфликта на Украине.
Несмотря на громкие заявления Трампа о позитивных настроениях в адрес России, намерения США поставить Украиане ракетный комплекс «Томагавк» всерьез могут разрушить процесс нормализации двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин. «Честно говоря, возможно, мне придётся поговорить с Россией по поводу “Томагавков”. Хотят ли они, чтобы “Томагавки” летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по честному», — сказал тогда Трамп, выразив желание встретиться с Путиным и обсудить поставки «Томагавков».
Кроме этого, в Кремле отреагировали на возможные поставки США ракет Киеву, подчеркнув, что следят за сообщениями о возможных поставках «Томагавков» и выражают обеспокоенность. Эту же точку зрения ранее озвучивал Владимир Путин.
Ответом Москвы на возможные поставки американских ракет Украине, как заявил российский президент, станет усиление работы системы ПВО.