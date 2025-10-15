В США в восьмой раз не приняли проект о финансировании, шатдаун продолжился

Сенат Конгресса США уже в восьмой раз за последние недели отклонил республиканский законопроект, направленный на финансирование федерального правительства, работа которого сейчас частично приостановлена. Трансляцию заседания вёл телеканал C-SPAN.
На процедурном голосовании 14 октября документ, разработанный республиканцами и ранее поддержанный Палатой представителей, получил одобрение 49 сенаторов, 45 проголосовали против. Уточняется, что для принятия требуется не менее 60 голосов.
Частичный шатдаун федерального правительства начался ровно в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Известно, что конфликт возник из-за неспособности республиканцев и демократов прийти к согласию по ключевым статьям бюджета, в том числе по здравоохранению. Обе стороны обвиняют друг друга в затягивании кризиса ради политических выгод.
По законам США, госучреждения, отвечающие за национальную безопасность и внешнюю политику, продолжают работать даже при приостановке финансирования.
Ранее стало известно, что администрация лидера США Дональда Трампа в настоящий момент готовится к масштабному и затяжному шатдауну. Команда президента уже ведет поиски альтернативных источников финансирования госпрограмм.