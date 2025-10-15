Слуцкий предложил создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ

В России необходимо создать единую систему публичной проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и как расходуются средства. Об этом 14 октября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам политика, подобная инициатива позволит повысить прозрачность в сфере ЖКХ и обеспечить справедливое распределение средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры.