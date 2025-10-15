Ричмонд
Слуцкий предложил создать единую систему публичной проверки тарифов ЖКХ

В России необходимо создать единую систему публичной проверки тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы каждый гражданин мог видеть, за что он платит и как расходуются средства. Об этом 14 октября сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам политика, подобная инициатива позволит повысить прозрачность в сфере ЖКХ и обеспечить справедливое распределение средств, выделяемых на модернизацию инфраструктуры.

Единая система позволит сделать тарифы прозрачнее, полагает политик.

«Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций», — заявил лидер ЛДПР, его заявление приводит РИА Новости.

«Требуется единая система публичной проверки тарифов (ЖКХ), где любой гражданин сможет видеть, за что он платит и куда уходят деньги. Средства федеральных и региональных программ модернизации должны идти только на замену труб, обновление котельных и ремонт сетей, а не на машины и премии владельцев ресурсоснабжающих организаций», — заявил лидер ЛДПР, его заявление приводит РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСлуцкий предложил обязать УК отчитываться, на что идут деньги жильцов.

Парламентарий сослался на официальные данные Росстата, согласно которым в ряде регионов страны расходы на коммунальные услуги достигают 20% семейного бюджета, а для малообеспеченных граждан эта доля вырастает до трети всех расходов. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР намерена добиваться установления обоснованных государственных тарифов, прозрачного расчета платежей и гарантий теплоснабжения для всех жителей. Партия считает недопустимым, чтобы россияне переплачивали за услуги из-за неэффективного управления или корысти отдельных компаний.

В ЛДПР добавили, что создание новой системы также будет способствовать снижению социальной напряженности и росту доверия к власти. По мнению представителей партии, доступ к открытой информации по тарифам позволит выявлять и устранять случаи необоснованного завышения стоимости услуг, а также повысит ответственность ресурсоснабжающих организаций перед обществом.

