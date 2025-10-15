Женщина во Франции три месяца жила с мертвым соседом без головы

Источником зловония оказалась мумия пожилого мужчины без головы, которая была спрятана в диване. Правоохранители выяснили, что останки принадлежали 60-летнему соседу женщины по квартире. Расследование показало, что он скончался в 2020 года по естественным причинам, и женщина решила продолжить с ним жить.