Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина во Франции три месяца жила с мертвым соседом без головы

Во Франции осудили психически больную женщину, которая три месяца скрывала останки пожилого соседа. Об этом сообщило издание La Provence.

Во Франции осудили психически больную женщину, которая три месяца скрывала останки пожилого соседа. Об этом сообщило издание La Provence.

Расследование в отношении женщины началось в августе 2020 года. Тогда соседи француженки пожаловались ее опекуну на невыносимый запах, который исходил из ее квартиры. Он заказал клининговый сервис, его сотрудники и обнаружили жуткую находку.

Источником зловония оказалась мумия пожилого мужчины без головы, которая была спрятана в диване. Правоохранители выяснили, что останки принадлежали 60-летнему соседу женщины по квартире. Расследование показало, что он скончался в 2020 года по естественным причинам, и женщина решила продолжить с ним жить.

Сначала она хотела оставить мужчину в сидячем состоянии, однако вскоре из-за серьезной степени разложения у него отвалилась голова. Тогда француженка сложила его останки в диван и выбросила голову в мусор.

Поскольку она страдала от шизофрении и биполярного расстройства, суд приговорил ее к четырем месяцам условно, сказано в статье.

Житель Каменска-Уральского расправился с сожительницей, а потом спрятал ее тело в погребе, где оно постепенно мумифицировалось.