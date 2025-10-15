Женщина во Франции три месяца жила с мертвым соседом без головы

Во Франции осудили психически больную женщину, которая три месяца скрывала останки пожилого соседа. Об этом сообщило издание La Provence.
Расследование в отношении женщины началось в августе 2020 года. Тогда соседи француженки пожаловались ее опекуну на невыносимый запах, который исходил из ее квартиры. Он заказал клининговый сервис, его сотрудники и обнаружили жуткую находку.
Источником зловония оказалась мумия пожилого мужчины без головы, которая была спрятана в диване. Правоохранители выяснили, что останки принадлежали 60-летнему соседу женщины по квартире. Расследование показало, что он скончался в 2020 года по естественным причинам, и женщина решила продолжить с ним жить.
Сначала она хотела оставить мужчину в сидячем состоянии, однако вскоре из-за серьезной степени разложения у него отвалилась голова. Тогда француженка сложила его останки в диван и выбросила голову в мусор.
Поскольку она страдала от шизофрении и биполярного расстройства, суд приговорил ее к четырем месяцам условно, сказано в статье.
