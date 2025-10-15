«Коммерсант»: Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

Роспотребнадзор представил на общественное обсуждение проект перечня оснований, по которым может быть введен запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов). Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсант», реализация таких продуктов должна прекращаться в случаях отсутствия государственной регистрации, наличия в составе запрещенных компонентов, отсутствия сведений о производителе на упаковке, а также при попытках реализовать БАДы под видом пищевых добавок.