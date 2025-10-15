Стала известна самая уязвимая для бедности категория семей в России

Ранее власти объявили о введении с 1 января 2026 года новой ежегодной выплаты для семей с двумя и более детьми, а также о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Эти меры направлены на поддержку семей с детьми, чей уровень доходов традиционно ниже среднего по стране, и должны снизить риск бедности среди таких домохозяйств. На реализацию данных инициатив в бюджете предусмотрено более 1,8 трлн рублей на три года.