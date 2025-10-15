Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия бьет антирекорды: В стране зафиксировали быстрый рост безработицы

El Pais: В Финляндии зафиксирован рекордный рост безработицы.

Источник: Комсомольская правда

Уровень безработицы в Финляндии увеличился с 6% до 10% за последние годы. Об этом пишет издание El Pais.

Аналитики отмечают, что безработица превысила 10%, что в два раза превышает средний показатель по Европейскому союзу. Основными причинами кризиса аналитики называют разрыв экономических связей с Россией и режим строгой экономии.

Уточняется, что экономика Финляндии переживает спад на протяжении трех лет: после снижения ВВП на 0,9% в 2023 году последовал минимальный рост в 0,4% в 2024-ом.

Кроме этого, ситуацию усугубила и налоговая политика. Из-за повышения НДС и уменьшения соцвыплат граждане стали меньше покупать, а рынок труда перестал расти.

Ранее о кризисе в Германии не раз писали СМИ. Так, на днях Федеральное ведомство по защите населения и оказанию помощи при катастрофах выпустило для жителей брошюру по подготовке к войне.