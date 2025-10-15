Финляндия бьет антирекорды: В стране зафиксировали быстрый рост безработицы

Уровень безработицы в Финляндии увеличился с 6% до 10% за последние годы. Об этом пишет издание El Pais.
Аналитики отмечают, что безработица превысила 10%, что в два раза превышает средний показатель по Европейскому союзу. Основными причинами кризиса аналитики называют разрыв экономических связей с Россией и режим строгой экономии.
Уточняется, что экономика Финляндии переживает спад на протяжении трех лет: после снижения ВВП на 0,9% в 2023 году последовал минимальный рост в 0,4% в 2024-ом.
Кроме этого, ситуацию усугубила и налоговая политика. Из-за повышения НДС и уменьшения соцвыплат граждане стали меньше покупать, а рынок труда перестал расти.
