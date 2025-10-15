Следком Приморья возбудил дело по агрессивной школьнице из Пластуна

В посёлке Пластун Тернейского района Приморского края возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) из-за агрессивного поведения 14-летней школьницы, которая неоднократно проявляла насилие в отношении учащихся той же школы, в том числе избивала их и устраивала драки. Информация об этом появилась в сообщении Telegram-канала «Следком Приморья».
Следственные органы Следственного комитета России по Приморскому краю начали расследование инцидентов, произошедших в школе посёлка, где девятиклассница систематически нападала на сверстников и провоцировала конфликты, а также публично унижала учеников в присутствии других детей и учителей. Местные жители в социальных сетях отмечают, что не могут повлиять на её поведение.
Прокуратура края в рамках проверки оценивает действия администрации школы и законных представителей несовершеннолетней, чтобы выявить причины и принять соответствующие меры.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления региона Эдуарду Трубчику доложить центральному аппарату о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела, связанного с противоправным поведением школьницы.
В соцсетях были опубликованы видео, на которых зафиксированы избиения одноклассников, включая эпизод, где девочка плюёт в лицо мальчику, значительно младше и физически слабее её, а затем наносит пощёчину.
По информации, полученной Следкомом Приморья, уголовное дело возбуждено на основании этих фактов и проведена проверка по признакам халатности.