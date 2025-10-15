В РФ запатентовали космическую систему с искусственной гравитацией

Согласно изобретению, четыре обитаемых модуля радиально крепятся к осевому через стыковочные узлы. В патенте подчёркивается, что надежность системы и безопасность экипажа обеспечиваются благодаря расположению герметичного подвижного соединения — оно состоит из нескольких элементов вращения и уплотнений, расположенных по одну сторону от вращаемой части. Это позволит при выходе из строя одного из элементов сохранять работоспособность всей станции.