В РФ запатентовали космическую систему с искусственной гравитацией

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) получила патент на космическую систему с искусственной силой тяжести (ИСТ). Об этом говорится в опубликованном патенте, с которым ознакомился ТАСС.
В документе описывается, что система состоит из осевого модуля, имеющего статичную и вращающуюся части, соединённые герметичным подвижным соединением. Кроме того, в состав входят обитаемые модули, средства вращения и энергообеспечения.
Согласно изобретению, четыре обитаемых модуля радиально крепятся к осевому через стыковочные узлы. В патенте подчёркивается, что надежность системы и безопасность экипажа обеспечиваются благодаря расположению герметичного подвижного соединения — оно состоит из нескольких элементов вращения и уплотнений, расположенных по одну сторону от вращаемой части. Это позволит при выходе из строя одного из элементов сохранять работоспособность всей станции.
Авторы отмечают, что вращение системы создаст перегрузку порядка 0,5g — то есть половину земной гравитации. При этом частота вращения будет около 5 оборотов в минуту на радиусе около 40 метров. В патенте также представлены схемы осевого модуля, обитаемых модулей, их размещения под головным обтекателем ракеты-носителя и порядок сборки на орбите.
