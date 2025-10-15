Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ запатентовали космическую систему с искусственной гравитацией

РКК «Энергия» запатентовала систему для создания гравитации.

Источник: Комсомольская правда

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в Роскосмос) получила патент на космическую систему с искусственной силой тяжести (ИСТ). Об этом говорится в опубликованном патенте, с которым ознакомился ТАСС.

В документе описывается, что система состоит из осевого модуля, имеющего статичную и вращающуюся части, соединённые герметичным подвижным соединением. Кроме того, в состав входят обитаемые модули, средства вращения и энергообеспечения.

Согласно изобретению, четыре обитаемых модуля радиально крепятся к осевому через стыковочные узлы. В патенте подчёркивается, что надежность системы и безопасность экипажа обеспечиваются благодаря расположению герметичного подвижного соединения — оно состоит из нескольких элементов вращения и уплотнений, расположенных по одну сторону от вращаемой части. Это позволит при выходе из строя одного из элементов сохранять работоспособность всей станции.

Авторы отмечают, что вращение системы создаст перегрузку порядка 0,5g — то есть половину земной гравитации. При этом частота вращения будет около 5 оборотов в минуту на радиусе около 40 метров. В патенте также представлены схемы осевого модуля, обитаемых модулей, их размещения под головным обтекателем ракеты-носителя и порядок сборки на орбите.

Несколькими днями ранее специалисты Роскосмоса провели огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5».