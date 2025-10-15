Сейсмологи нашли главную зону «мегаземлетрясений» в мире

По данным The New York Times, среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства.
Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.
В сентябре землетрясение произошло у принадлежащих США Алеутских островов. Подземные толчки были зафиксированы в 87 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, магнитуда составила 6.