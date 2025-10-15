Ричмонд
Сейсмологи нашли главную зону «мегаземлетрясений» в мире

В Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным The New York Times, среди тектонических рисков угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства.

Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.

В сентябре землетрясение произошло у принадлежащих США Алеутских островов. Подземные толчки были зафиксированы в 87 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на Аляске. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км, магнитуда составила 6.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
