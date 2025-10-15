Ричмонд
Более 360 детей-сирот в Хабаровском крае обеспечат жильем в 2025 году

В бюджете региона на эти цели предусмотрены 1,6 млрд рублей.

ХАБАРОВСК, 15 октября, AmurMedia. Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников провел заседание рабочей группы по решению вопросов обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Всего за 9 месяцев текущего года жильем обеспечен 261 гражданин путем предоставления жилых помещений по договорам специализированного найма, предоставления федеральных сертификатов, социальных выплат и выплат по мировому соглашению. В 2025 году планируется обеспечить жильем более 360 детей-сирот», — сообщает пресс-служба.

Участники рабочей группы также обсудили меры, которые позволят привлечь дополнительное финансирование на приобретение (строительство) жилья и предоставление различных выплат детям-сиротам.

В текущем году в бюджете края предусмотрены 1,6 млрд рублей на эти цели, что на 500 млн рублей больше по сравнению с 2024 годом благодаря решению губернатора Дмитрия Демешина.

— Дети-сироты могут обратиться в министерство социальной защиты Хабаровского края за предоставлением выплаты на приобретение благоустроенного жилья в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, по которому обязательства заемщика обеспечены ипотекой, — подчеркнул Артем Мельников.

В Минсоцзащиты края напомнили, что обеспечение жильем лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, осуществляется следующими способами:

предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений; предоставление социальной выплаты.

Социальную выплату могут получить лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, а также лица, супруг (супруга) которых проходят военную службу по контракту.