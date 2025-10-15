Число случаев заболевания ветряной оспой снизилось в Хабаровском крае

Всплеск заболеваемости ветрянкой отметился в нескольких регионах России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». По словам опрошенных экспертов, причина может крыться в нехватки необходимой вакцины.
— Дефицит вакцины в регионах мог возникнуть из-за логистических сбоев и ошибок при планировании закупок, — отметил специалист, который также напомнил, что препарат не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому региональные власти закупают его за собственные средства.
По данным, которые приводят «Известия», случаи ветряной оспы с начала этого года были зарегистрированы во всех регионах России. Однако, например, на Ямале уровень заболеваемости взлетел на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Башкирии заболеваемость ветрянкой в 2025 году выросла более чем в два раза — до 16,5 тысяч человек. В Республике Алтай за прошлый год было выявлено около 1,6 тысяч случаев заболевания ветрянкой, а за семь месяцев этого года количество заболевших превысило 1,4 тысяч человек.
Что касается Хабаровского края, в региональном министерстве здравоохранения ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали, что случаи заболевания ветряной оспой регистрируются, но при этом наблюдается снижение к уровню 2024 года (если с января по сентябрь 2025 года заболело около 4,8 тысяч человек, то за аналогичный период прошлого года было 5,6 тысяч случаев). При этом в основной массе болеют все-таки дети.
— Вакцинация от ветряной оспы не входит в Национальный календарь профилактических прививок, то есть прививка не ставится всем детям, — объясняют в ведомстве. — Данная вакцинация входит в календарь прививок по эпидпоказаниям, реализуется за счет средств региональных бюджетов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
Например, по показаниям такая прививка может быть назначена лицам, подлежащих призыву на военную службу, людям, которые находятся в очагах заболевания и некоторым другим. Вакцинацию в этих случаях проводят бесплатно. По желанию поставить прививку могут и те, у кого показаний нет, для этого можно обратиться в частные клиники, которые имеют соответствующую лицензию.
— На складе сейчас имеется более 700 доз вакцины. Этот объем сформирован на основании заявок медицинских организаций и предназначается для вакцинации лиц, проходящих по показаниям к ней.