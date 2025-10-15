Число случаев заболевания ветряной оспой снизилось в Хабаровском крае

По данным, которые приводят «Известия», случаи ветряной оспы с начала этого года были зарегистрированы во всех регионах России. Однако, например, на Ямале уровень заболеваемости взлетел на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в Башкирии заболеваемость ветрянкой в 2025 году выросла более чем в два раза — до 16,5 тысяч человек. В Республике Алтай за прошлый год было выявлено около 1,6 тысяч случаев заболевания ветрянкой, а за семь месяцев этого года количество заболевших превысило 1,4 тысяч человек.