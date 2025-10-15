Прокуратура Приморья вернула деньги жертвам мошенников через суд

В двух городах Приморского края прокуратура помогла потерпевшим вернуть деньги, переведенные мошенникам. Речь идет о так называемых «дропперах» — людях, которые предоставляли свои банковские счета для обналичивания украденных средств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
В Дальнереченске 62-летняя женщина с инвалидностью перевела более 100 тысяч рублей аферистам, которые представились сотрудниками банка и предложили перевести средства на «безопасный счет». Деньги поступили на счет жителя Новосибирска. Суд по иску прокуратуры взыскал с него более 130 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
В Дальнегорске двое местных жителей потеряли 40 и 45 тысяч рублей, поверив обещаниям высоких доходов от инвестиций. Средства поступили на счета посредников из Башкортостана и Свердловской области. Суд полностью удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчиков более 100 тысяч рублей.
После вступления судебных решений в силу их исполнение возьмут на контроль прокуроры. Это означает, что ведомство будет следить за тем, чтобы все взысканные деньги были фактически перечислены потерпевшим.