Прокуратура Приморья вернула деньги жертвам мошенников через суд

В Дальнереченске 62-летняя женщина с инвалидностью перевела более 100 тысяч рублей аферистам, которые представились сотрудниками банка и предложили перевести средства на «безопасный счет». Деньги поступили на счет жителя Новосибирска. Суд по иску прокуратуры взыскал с него более 130 тысяч рублей в пользу пострадавшей.