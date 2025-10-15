Не проехали мимо: полицейские выручили автомобилистку на трассе в Приморье

В Приморье автомобилистка поделилась в социальных сетях историей о том, как полицейские помогли ей справиться с поломкой автомобиля. Инцидент произошёл поздним вечером на Владивостокском шоссе в районе Уссурийска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.