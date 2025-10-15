Не проехали мимо: полицейские выручили автомобилистку на трассе в Приморье

В Приморье автомобилистка поделилась в социальных сетях историей о том, как полицейские помогли ей справиться с поломкой автомобиля. Инцидент произошёл поздним вечером на Владивостокском шоссе в районе Уссурийска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Наряд патрульно-постовой службы в составе прапорщика полиции Максима Кима и сержанта Евгения Сайфутдинова (экипаж № 183) заметил на обочине двух девушек, подающих сигнал о помощи.
Полицейские остановились, осмотрели транспортное средство и обнаружили, что порвался ремень генератора. Это подтвердил и проезжавший мимо автомобилист, дав девушкам полезные советы по дальнейшим действиям. Учитывая сложность ситуации, правоохранители приняли решение сопроводить автомобиль до дома автолюбительницы.
После происшествия автомобилистка поблагодарила полицейских через соцсети за вежливость, внимание и неравнодушное отношение.