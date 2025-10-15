Рекордный ввоз: поток автомобилей через Владивосток в октябре резко вырос

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября, ФедералПресс. Владивостокская таможня фиксирует рекордный прирост объемов ввоза автомобилей в октябре 2025 года. За первые две недели месяца оформлено более 17,5 тысяч импортных машин для личного пользования, что на четверть превысило показатели начала сентября. Несмотря на резкое увеличение потока, ведомству удается сохранять стандартные сроки выпуска транспорта без создания заторов.