Рекордный ввоз: поток автомобилей через Владивосток в октябре резко вырос

«Заблаговременно усиленные рабочие смены позволяют поддерживать стандартные темпы обработки автомобилей, а мощности морских пунктов пропуска и складов временного хранения полностью соответствуют текущей нагрузке, что исключает образование очередей», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.
Все технологические процессы, включая таможенное оформление и хранение, осуществляются без сбоев. По информации от представителей ведомства, средний срок завершения всех необходимых процедур не превышает трех суток.
Сложившаяся динамика продолжает тренд предыдущих месяцев. Ранее во Владивостоке было зафиксировано оформление 33,1 тысячи автомобилей в июле, 32,2 тысячи — в августе и около 31 тысячи — в сентябре, что указывает на стабильно высокий спрос россиян на импортные автомобили.
Напомним, ранее автоэксперты рассказали, что россияне начали скупать автомобили с мощным двигателем из-за ожидания повышения утильсбора.