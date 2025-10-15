Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордный ввоз: поток автомобилей через Владивосток в октябре резко вырос

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября, ФедералПресс. Владивостокская таможня фиксирует рекордный прирост объемов ввоза автомобилей в октябре 2025 года. За первые две недели месяца оформлено более 17,5 тысяч импортных машин для личного пользования, что на четверть превысило показатели начала сентября. Несмотря на резкое увеличение потока, ведомству удается сохранять стандартные сроки выпуска транспорта без создания заторов.

Источник: AP 2024

«Заблаговременно усиленные рабочие смены позволяют поддерживать стандартные темпы обработки автомобилей, а мощности морских пунктов пропуска и складов временного хранения полностью соответствуют текущей нагрузке, что исключает образование очередей», — сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Все технологические процессы, включая таможенное оформление и хранение, осуществляются без сбоев. По информации от представителей ведомства, средний срок завершения всех необходимых процедур не превышает трех суток.

Сложившаяся динамика продолжает тренд предыдущих месяцев. Ранее во Владивостоке было зафиксировано оформление 33,1 тысячи автомобилей в июле, 32,2 тысячи — в августе и около 31 тысячи — в сентябре, что указывает на стабильно высокий спрос россиян на импортные автомобили.

Напомним, ранее автоэксперты рассказали, что россияне начали скупать автомобили с мощным двигателем из-за ожидания повышения утильсбора.