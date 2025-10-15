В Усолье-Сибирском более 2,6 тысячи человек остались без света

Поздним вечером 14 октября МЧС России по Иркутской области сообщило об аварийном отключении света в Усолье-Сибирском. Как пояснили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, из-за короткого замыкания без электричества остались 1150 частных жилых домов, в которых живут 2650 человек, в том числе 376 детей.
Отключение света в Усолье-Сибирском 15 октября 2025.
К утру 15 сентября информации о восстановлении электроснабжения не поступало, а это значит, что бригада все еще устраняет неполадки. На месте работают 16 человек с применением четырех единиц техники. Они делают все возможное.
Вот что известно об отключении света в Усолье-Сибирском 15 октября 2025.