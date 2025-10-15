Ричмонд
BBC: Личные номера премьер-министра Австралии и сына Трампа слили в сеть

В сеть утекли номера сына Трампа и премьер-министра Австралии.

Источник: Комсомольская правда

В сеть утекли личные телефонные номера премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и, вероятно, сына президента США Дональда Трампа-младшего. Об этом пишет BBC.

При этом в офисе Альбанезе подтвердили информацию об утечке. По факту происшествия уже начато расследование.

Кроме этого, в интернет также попал номер телефона Сюзан Лей, лидера австралийской оппозиции. Она назвала это «тревожным» случаем, ее представители потребовали убрать личную информацию из сети.

По данным BBC, в утечке также фигурируют номера, указанные на имена Барака Обамы, Билла Клинтона и Кира Стармера. Журналисты BBC пытались дозвониться до них, но не смогли подтвердить, что номера настоящие.

Ранее KP.RU писал, что в даркнете оказалось опубликовано более 700 паролей, принадлежащих различным государственным учреждениям Великобритании.

