BBC: Личные номера премьер-министра Австралии и сына Трампа слили в сеть

В сеть утекли личные телефонные номера премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и, вероятно, сына президента США Дональда Трампа-младшего. Об этом пишет BBC.
При этом в офисе Альбанезе подтвердили информацию об утечке. По факту происшествия уже начато расследование.
Кроме этого, в интернет также попал номер телефона Сюзан Лей, лидера австралийской оппозиции. Она назвала это «тревожным» случаем, ее представители потребовали убрать личную информацию из сети.
По данным BBC, в утечке также фигурируют номера, указанные на имена Барака Обамы, Билла Клинтона и Кира Стармера. Журналисты BBC пытались дозвониться до них, но не смогли подтвердить, что номера настоящие.
Ранее KP.RU писал, что в даркнете оказалось опубликовано более 700 паролей, принадлежащих различным государственным учреждениям Великобритании.