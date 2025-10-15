Активное развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется в 2026 году

Интернет в России станет совершеннее.
В крупных городах России с 2026 года начнется активное развертывание сетей связи пятого поколения (5G). Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его данным, инфраструктура 5G станет основой для внедрения беспилотного транспорта и реализации концепции «умных городов». Внедрение новых технологий пройдет в соответствии со Стратегией развития отрасли связи в России до 2035 года, утвержденной правительством в декабре 2023 года.
Антон Немкин подчеркнул, что запуск сетей 5G — важный технологический этап для российской телекоммуникационной отрасли. Вместе с тем, по его словам, сроки могут быть скорректированы в зависимости от готовности инфраструктуры. «Активное развертывание сетей 5G в России должно начаться с 2026 года — это важный технологический рубеж для отечественной телеком-отрасли. Однако, как уже отметили в Минцифры, не исключен перенос сроков развертывания сетей “вправо”», — отметил депутат, его слова приводит РИА Новости.
Немкин пояснил, что реализация проекта будет осуществляться на базе отечественного оборудования. Это позволит снизить зависимость от зарубежных производителей и обеспечить долгосрочную устойчивость инфраструктуры связи. Он также подчеркнул, что внедрение 5G соответствует стратегии цифрового суверенитета и технологической независимости страны. По плану, сети пятого поколения в первую очередь появятся в городах с населением от 100 тысяч человек. В течение двух лет технологию запустят в не менее чем 10 таких городах, а к 2035 году доступ к 5G получат жители 80 городов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее отмечал, что к этому времени обеспечить покрытие сетями 5G планируется для 60% населения страны.