Активное развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется в 2026 году

Немкин пояснил, что реализация проекта будет осуществляться на базе отечественного оборудования. Это позволит снизить зависимость от зарубежных производителей и обеспечить долгосрочную устойчивость инфраструктуры связи. Он также подчеркнул, что внедрение 5G соответствует стратегии цифрового суверенитета и технологической независимости страны. По плану, сети пятого поколения в первую очередь появятся в городах с населением от 100 тысяч человек. В течение двух лет технологию запустят в не менее чем 10 таких городах, а к 2035 году доступ к 5G получат жители 80 городов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее отмечал, что к этому времени обеспечить покрытие сетями 5G планируется для 60% населения страны.