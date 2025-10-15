«Коммерсант»: авиакомпании России хотят скорректировать маршруты полетов на юге

Оптимизация маршрутов на участке от Элисты до Волгограда повысит эффективность полетов на 60%, считает эксперт. Только аэропорт Сочи может получить прирост до 1,2 миллиона пассажиров ежегодно. Представители других крупных перевозчиков отмечают, что после введения ограничений время перелета из Москвы в Сочи выросло почти вдвое, что увеличивает расходы на топливо и влияет на стоимость билетов.