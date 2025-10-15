Ричмонд
«Коммерсант»: авиакомпании России хотят скорректировать маршруты полетов на юге

Авиакомпании России рассчитывают на смягчение ограничений в южной части страны и предлагают меры для увеличения пассажиропотока. По подсчетам перевозчиков, эффект от спрямления маршрутов через закрытое с февраля 2022 года воздушное пространство может составить до 5 миллионов дополнительных пассажиров в год. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Спрямление маршрутов повысит пассажиропоток.

«Небольшое спрямление “южного коридора” сможет принести авиакомпаниям более 5 млн дополнительных пассажиров в год», — приводит «Коммерсант» слова директора по управлению флотом S7 Airlines Константина Пьянкова. Он выступал на конференции AirTravel-2025 в Сочи.

Оптимизация маршрутов на участке от Элисты до Волгограда повысит эффективность полетов на 60%, считает эксперт. Только аэропорт Сочи может получить прирост до 1,2 миллиона пассажиров ежегодно. Представители других крупных перевозчиков отмечают, что после введения ограничений время перелета из Москвы в Сочи выросло почти вдвое, что увеличивает расходы на топливо и влияет на стоимость билетов.

В дополнение к этому авиакомпании выступают с предложением перевести на круглосуточный режим работы ряд запасных аэродромов, которые сейчас закрываются на ночь. Это необходимо для обеспечения безопасности при угрозах со стороны беспилотных аппаратов.

С февраля 2022 года воздушное пространство на юге России остается частично закрытым, что привело к увеличению времени перелетов и задержкам рейсов, в том числе в аэропорту Сочи. Ранее из-за временных ограничений на взлет и посадку в ночные часы в сочинском аэропорту отмечались массовые задержки, однако сейчас расписание постепенно стабилизируется. Авиакомпании рассчитывают, что смягчение ограничений позволит повысить эффективность перевозок и увеличить пассажиропоток.