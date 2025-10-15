Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября — начале ноября. После нее запланированы три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили ТАСС в Роструде.
Это будет первая шестидневка в 2025 году.
«Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник», — говорится в сообщении.
При этом суббота 1 ноября — это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращена на один час.
После шестидневки россиян ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) — это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) — перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) — праздничный выходной.
Затем ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать всего три дня — с 5 по 7 ноября.