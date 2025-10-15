Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Она продлится с 27 октября по 1 ноября включительно.

Источник: Freepik

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября — начале ноября. После нее запланированы три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили ТАСС в Роструде.

Это будет первая шестидневка в 2025 году.

«Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник», — говорится в сообщении.

При этом суббота 1 ноября — это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращена на один час.

После шестидневки россиян ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) — это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) — перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) — праздничный выходной.

Затем ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать всего три дня — с 5 по 7 ноября.