В России могут запретить биодобавки: что сказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор представил проект документа, определяющего причины для запрета оборота БАДов. Соответствующий приказ был опубликован 14 октября на портале regulation.gov.ru.
Так, ведомство предлагает запрещать продажу БАДов при отсутствии госрегистрации, содержании запрещенных веществ или недостаточной информации о производителе. Также в список вошли случаи продажи БАДов под видом пищевых добавок и несоответствие содержания нормируемых компонентов установленным требованиям.
Датой вступления в силу нового приказа глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила назначить 1 марта 2026 года. При этом ранее не было правил, по которым можно было бы определить, какие биодобавки запрещены.
