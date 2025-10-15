В Сбербанке отметили снижение цен на жилье в реальных ценах

«Меня поражает сложившаяся на первичном и вторичном рынках ситуация, когда второй год подряд темпы роста инфляции превышают темпы роста стоимости квадратного метра жилья. Выходит, в реальных ценах жилье дешевеет», — рассказал Лейпи РИА Недвижимость. Он уточнил, что в сегменте новостроек за 2025 год средняя стоимость квадратного метра увеличится максимум на 4−5%, а месяц к месяцу ценник рос в среднем на 0,4%.