Изменится график выплат детских и пенсионных пособий: в ноябре их получат досрочно

В ноябре 2025 года график выплат детских пособий и пенсий изменится из-за праздничных дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд и Социальный фонд России.
Уточняется, что единое пособие и выплаты на детей до 3 лет будут перечислены 1 ноября вместо обычной даты — 3 ноября. Пенсии, которые должны были прийти 3 ноября, также выплатят досрочно.
Также в этом месяце пройдет перерасчёт пенсий для граждан, достигших 80 лет в октябре. Их фиксированная выплата повысится с 8 907 рублей до 17 815 рублей.
Кроме того, автоматический перерасчёт коснётся получателей северных пенсий и тех, кто работает в особых условиях труда.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят провести перерасчет пенсии для работающих пенсионеров. Так, предлагается произвести выплаты недополученных страховых пенсий за девятилетний период — с начала 2016 по конец 2024 года.