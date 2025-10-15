На МКС подготовили уникальный прибор для выращивания кристаллов на орбите

Как сообщили в Роскосмосе на прошлой неделе, внекорабельная деятельность Зубрицкого и его коллеги Сергея Рыжикова намечена на 16 октября. Космонавты установят снаружи станции уникальную установку «Экран-М» для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова — вторым.