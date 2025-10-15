На МКС подготовили уникальный прибор для выращивания кристаллов на орбите

МКС, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершил сборку комплекса научной аппаратуры «Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии» для выращивания кристаллов полупроводников в вакууме. Прибор будет установлен снаружи станции в ходе предстоящей 16 октября внекорабельной деятельности (ВКД), сообщил спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий.
«Мы собрали научную аппаратуру, которая предназначается для установки во время ВКД-64. Называется эта аппаратура “Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии” и предназначена для выращивания полупроводниковых кристаллов в космосе», — сказал Зубрицкий.
Он пояснил, что собранный прибор весит более 100 кг. В ходе выхода в открытый космос планируется задействовать роботизированную руку-манипулятор ERA — она доставит одного из космонавтов вместе с комплексом аппаратуры в зону установки.
Как сообщили в Роскосмосе на прошлой неделе, внекорабельная деятельность Зубрицкого и его коллеги Сергея Рыжикова намечена на 16 октября. Космонавты установят снаружи станции уникальную установку «Экран-М» для выращивания сверхточных полупроводниковых материалов в условиях невесомости при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии. Для Зубрицкого этот выход станет первым в карьере, для Рыжикова — вторым.